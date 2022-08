Serbia iese în stradă împotriva marșului LGBT. Proteste uriașe la Belgrad – VIDEO Mii de creștini ortodocși au marșaluit duminica la Belgrad, impotriva unui important eveniment pro-LGBTQ, desi acesta a fost anulat. Mii de credincioși ortodocși au marșaluit duminica seara la Belgrad pentru a avertiza impotriva posibilei organizari a Europride, in ciuda deciziei autoritaților de a anula aceasta mare adunare a comunitații LGBTQ planificata pentru luna septembrie. „Profanarea […] The post Serbia iese in strada impotriva marșului LGBT. Proteste uriașe la Belgrad - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

