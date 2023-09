Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Iar aceasta trebuie sa inceteze, subliniaza deputatul social-democrat Silviu Hurduzeu, explicand ca profitul exclusiv, de lux și viciul vor fi supraimpozitate! „Sunt multe scenarii in spațiul public privind masurile fiscale luate in calcul de Guvern, dar unele idei vehiculate de mass-media…

- Debitul și nivelul Dunarii inregistreaza o scadere inexplicabila pentru aceasta perioada a anului, in care de obicei erau debite mari ale apelor fluviului ca urmare a topirii zapezilor din masivele muntoase din Germania și Austria. Scaderea nivelul Dunarii le creeaza deja probleme navigatorilor, pentru…

- Piața neagra a țigaretelor a scazut in mai 2023 cu 0,8 p.p. pana la 8,2% din totalul consumului, comparativ cu 9% in martie 2023, conform studiului realizat de compania de cercetare Novel. „In mai 2023, piața neagra a scazut la nivel național cu 0,8 p.p. fața de martie 2023, inregistrandu-se reduceri…

- Ordonanța care ar trebui sa ieftineasca alimentele de baza in Romania, pe agenda ședinței de Guvern. Executivul va lua in discutie, in sedinta de vineri, proiectul de ordonanta de urgenta privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse…

- Marti s-a inregistrat prima controversa publica intre PSD si PNL in noul guvern. Premierul Marcel Ciolacu (PSD) a respins categoric propunerea ministrului de Finante Marcel Bolos (PNL), care promisese scaderea TVA la alimentele de baza. "Aud discutii despre scaderea TVA la alimentele de baza. Va anunt…

- ”Joi o vedem daca ramane acord sau intra ordonanta, maine se hotaraste cu cei din retail, din sistem. Se insista pe Ordonanta pentru un echilibru in tot sistemul, aici vorbim si de produsele din Romania cat si de cele din import”, a spus presedintele PSD. Premierul Marcel Ciolacu a mentiobat ca e nevoie…

- PM Ciolacu: Republic of Moldova's place is in the European Union; it can count on Romania. Prime Minister Marcel Ciolacu reaffirmed Romania's support for the Republic of Moldova's accession to the European Union at a meeting on Wednesday with Moldovan President Maia Sandu, within his working visit…

- Incidentul provocat de ultrașii romani din gruparea „Uniți Sub Tricolor”, la meciul Kosovo - Romania 0-0, a ajuns in presa din Serbia. Elveția - Romania e urmatorul joc al „tricolorilor”. Se disputa luni, 19 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV.„Tricolorii” ocupa in acest…