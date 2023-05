Serbia e în doliu: Mii de oameni plâng victimele împușcăturilor de la școala din Belgrad Mii de oameni s-au adunat la Belgrad, Serbia, pentru a plange impreuna cu familiile victimelor unui atac dintr-o școala, miercuri seara (3 mai), aprinzand lumanari și depunand flori in fața cladirii unde un baiat i-a impușcat pe colegi, potrivit Reuters. In atacul planificat dinainte, tanarul de 13 ani a impușcat opt plus un agent de securitate, folosind doua pistoale care ii aparțineau tatalui sau, potrivit autoritaților. Poliția spune ca baiatul a tras mai intai in gardian și in trei fete pe un hol și apoi și-a impușcat profesorul și colegii lui la o lecție de istorie. Profesorul și șase elevi… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

