Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat joi ca doreste garantii ca tara sa va adera la Uniunea Europeana in 2025 ca parte a unui eventual acord cu Kosovo, dorit de Bruxelles, care ar deschide calea ambelor parti de a se alatura blocului comunitar, relateaza Reuters.



Serbia si fosta sa provincie Kosovo se afla in dialog din 2011, sub egida Uniunii Europene, pentru imbunatatirea relatiilor si rezolvarea neintelegerilor, dialog aflat insa in punct mort de mai multe luni.



In ultimele saptamani, Aleksandar Vucic si omologul sau kosovar, Hashim Thaci, si-au reafirmat dorinta…