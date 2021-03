Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana discuta cu compania americana Moderna achiziția unei cantitați mai mari de vaccinuri anti-Covid, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. Pe de alta parte, AstraZeneca, cu care discuțiile s-au blocat, a sugerat sa livreze doze din vaccinul sau produs in afara Europei, pentru a compensa…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a emis, marti, noi recomandari pentru tratarea pacientilor bolnavi de Covid-19, inclusiv pentru cei care raman cu simptome persistente dupa ce s-au recuperat, afirmand si ca recomanda utilizarea unor doze reduse de anticoagulante pentru prevenirea formarii cheagurilor…

- Uniunea Europeana va cere companiilor farmaceutice care produc vaccinuri Covid in interiorului blocului comunitar sa inregistreze in avans orice export al dozelor in țari terțe, dupa ce AstraZeneca a anunțat in mod neașteptat ca va reduce semnificativ livrarile in blocul comunitar pentru primul trimestru,…

- Aprobarea UE pentru vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19 este așteptata vineri. Eventualul acord ar crește semnificativ disponibilitatea vaccinurilor. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație categorica Agenția Europeana a Medicamentului…

- Europa a lansat campania de vaccinare impotriva Covid-19, duminica, dar multi europeni sunt sceptici fata de viteza cu care au fost realizate studiile clinice pentru vaccinuri si sunt reticenti sa se vaccineze, relateaza Reuters, citand mai multe sondaje de opinie, scrie news.ro. Uniunea Europeana…

- AstraZeneca a anunțat astazi ca va testa combinarea vaccinului sau contra Covid-19 cu cel rusesc, Sputnik V, decizie despre care savanții ruși spun ca va crește mult eficacitatea produsului, transmite Reuters, citat de hotnews .Ideea fusese sugerata deja, luna trecuta, pe Twitter, de dezvoltatorii ruși…