- FCSB, CFR Cluj si Universitatea Craiova au emotii luni. In cazul in care va trece de Hajduk Split, FCSB, singura care va fi cap de serie, ar putea da piept, printre alte nume complicate, cu formatiile a trei romani: Gabi Tamas, Dragos Nedelcearu si Andrei Ivan. Craiova are nevoie sa o invinga…

- Prilej de a face cunoscute cantecele și dansurile specifice comunitații slovace din intreaga Europa și nu numai. Ansambluri, grupuri folclorice din Romania, dar și din Slovacia, Ucraina, Croația, Serbia, au urcat in weekend pe scena din Valea Cerului. Comunitatea slovaca din Valea Cerului a fost…

- "Doar idiotii pot tine cu Croatia. Novak, nu ti-e rusine?", a scris pe Twitter, Vladimir Djukanovic, ales al Partidului Progresist (SNS), al presedintelui Aleksandar Vucici. "Tin cu Croatia. Stiu ca mi-ar placea sa castige trofeul", a declarat Djokovici, aflat la turneul de la Wimbledon. El a publicat…

- Autor: Stelian ȚURLEA Rapidele schimbari petrecute in ultimele decenii, care au bulversat lumea noastra, au fost cele care au asigurat succesul constant al Enciclopediei Statelor Lumii, lucrare aparuta acum in a 15-a ediție. Un record absolut pentru multvitregita literatura enciclopedica din Romania:…

- CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL. Competitia va fi deschisa joi, la ora 18,00, de meciul dintre echipa gazda, Rusia, si Arabia Saudita, in cadrul Grupei A, pe stadionul Lujniki din Moscova. La turneul final vor evolua 32 de echipe, fiind prima Cupa Mondiala care are loc in Europa de Est. In urma…

- CURATENIE… Strazile si parcarile din municipiul Vaslui vor fi eliberate, treptat, de autovehiculele abandonate de proprietarii acestora. Operatiunea a debutat joi cu ridicarea a doua Dacii abandonate, una pe strada Gh. Racovita, langa blocul 211, cealalta, in parcarea blocului 67 de pe strada Vidin.…

- In 10 ani, fiecare serviciu bancar va fi oferit de o firma diferita, iar pana in 2020 bancile traditionale vor pierde pana la 22% din cota de piata in fata Fintech-urilor. Acestea sunt doar cateva dintre predictiile enuntate la Future Banking, cea mai mare conferinta de banking digital si Fintech…

- Fondul European de Investitii (FEI) si UniCredit Bank au semnat un contract de extindere a garantiei InnovFin pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM), cu scopul de a dinamiza accesul la finantare pentru firmele mici, mijlocii si cu capitalizare medie inovatoare din opt tari: Romania, Bulgaria,…