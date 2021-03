Stiri pe aceeasi tema

- Serbia va produce vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva Covid-19, anunțul a fost facut, joi, de presedintele Aleksandar Vucic, informeaza Reuters. Șeful statului a transmis ca vaccinurile produse in Serbia ar putea fi livrate „chiar cu costuri” catre alte țari din regiune. Serbia va fi prima țara europeana…

- Serbia va fi prima tara europeana care va produce vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva Covid-19, a anuntat joi presedintele Aleksandar Vucic, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Un acord pentru construirea unei fabrici va fi semnat in termen de doua saptamani, finantata de China si Emiratele Arabe…

- De luni, școlile, gradinitele si magazinele neesentiale sunt inchise in Ungaria, iar invatamantul primar se va desfasura cel putin o luna numai online. Decizia a fost luata pentru a stopa numarul mare infectari cu COVID, ceea ce autoritaților de la Budapeste considera a fi al treilea val al pandemiei,…

- In timp ce Uniunea Europeana intampina tot felul de obstacole in se confrunta cu intarzieri in furnizarea dozelor de vaccin COVID, Beijingul si Moscova si-a intensificat prezenta in Balcanii de Vest, unde livreaza vaccinul produs in China (Sinopharm) si Sputnik V in Rusia, si castiga puncte in ofensiva…

- Primele 550.000 de doze de vaccin chinezesc Sinopharm impotriva Covid-19 au sosit marti in Ungaria, ea fiind singura tara din Uniunea Europeana care a aprobat utilizarea acestui ser, a anuntat guvernul premierului Viktor Orban, care a dat unda verde si utilizarii vaccinului rusesc Sputnik V, relateaza…

- Ungaria devine vineri prima tara din Uniunea Europeana (UE) care foloseste vaccinul rusesc impotriva covid-19 Sputnik V, a anuntat intr-o conferinta de presa obisnuita medicul-sef ungar Cecilia Muller, relateaza AFP. ”Azi (vineri), incepem sa vaccinam cu vaccinul Sputnik , in centre de vaccinare desemnate”…

- Ungaria, care a devenit saptamana trecuta primul stat din Uniunea Europeana (UE) care a aprobat vaccinul rusesc Sputnik V, a decis sa fie si primul stat din UE care autorizeaza vaccinul chinezesc Sinopharm.