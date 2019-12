Serbia deschide Capitolul 4 al negocierilor de aderare la UE La Conferința interguvernamentala Uniunea Europeana – Serbia de la Bruxelles, Belgradul deschide marți Capitolul 4 referitor la libera circulație a capitalului, important pentru consolidarea relațiilor economice și atragerea de noi investiții, potrivit RTS, citata de Rador.



Dupa deschiderea acestui nou capitol, Serbia va avea deschise 18 din totalul de 35 de capitole și este singurul stat din Balcanii de Vest care avanseaza spre UE în a doua jumatate a anului 2019, dupa ce Albania și Macedonia de Nord nu au primit unda verde pentru începerea negocierilor de aderare.

