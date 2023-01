Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba sarba in care grupul Wagner cheama voluntari sa […] The post Serbia cere Rusiei sa opreasca recrutarea sarbilor pentru razboiul din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .