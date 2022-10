Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv Elon Musk, crede ca recesiunea va dura pana in primavara anului 2024, dupa ce la inceputul saptamanii a declarat ca „o recesiune” in China și Europa va afecta producția de mașini electrice Tesla. „Doar presupun, dar probabil pana in primavara anului ‘24”, a spus Musk pe Twitter dupa…

- Johnson & Johnson a depașit estimarile analiștilor privind vanzarile din trimestrul al treilea, ajutat de cererea puternica pentru medicamentul sau impotriva cancerului, Darzalex și pentru medicamentul impotriva bolii Crohn Stelara. Conglomeratul american din domeniul sanatații și-a inasprit intervalul…

- Un rezervor de combustibil a luat foc pe podul Kerch din Crimeea sambata (8 octombrie), a anunțat agenția de presa de stat rusa RIA, in timp ce presa ucraineana a raportat o explozie. Traficul a fost suspendat pe podul rutier și feroviar, deschis in 2018 și conceput pentru a conecta Crimeea la rețeaua…

- Ucrainenii care locuiesc pe malul estic al raului, in orașul Bakhmut, au fost vazuți trecand un pod distrus, din Donbas, pentru a primi ajutor umanitar joi (6 octombrie), in ciuda sunetului constant al exploziilor. Podul a fost distrus in urma cu cateva saptamani in ceea ce armata ucraineana spune ca…

- Luni, guvernul chinez a publicat un proiect de norme menite sa faciliteze intrarea turiștilor in China pentru vizitarea unor obiective turistice de-a lungul frontierei chineze. Grupurile de calatori organizate de agențiile de turism in zonele de frontiera din China iși pot alege „in mod flexibil” portul…

- O inregistrare video dramatica arata o mama ucraineana plangand și sarind de bucurie in timp ce fiul ei, primarul imbracat in veste antiglonț și inconjurat de forțele de securitate, se reintalnește cu ea dupa șase luni de ocupație rusa. Ea ii spunea fiului ei, Viaceslav Zadorenko, ca știa ca se va intoarce…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a nominalizat-o pe actuala sefa a executivului, Ana Brnabic, pentru un nou mandat de prim-ministru, la peste cinci luni dupa ce Partidul Progresist Sarb (SNS) a castigat alegerile parlamentare, transmite sambata Reuters. Vucic a declarat ca are „incredere nelimitata”…

- O recesiune in Germania, cea mai mare economie a zonei euro, este din ce in ce mai probabila, iar inflatia va continua sa accelereze si toamna aceasta ar putea inregistra un varf de peste 10%, se arata in raportul lunar al Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters, citat de Agerpres.…