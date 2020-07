Stiri pe aceeasi tema

- Serbia si Kosovo isi reiau joi dialogul la Bruxelles dupa luni de intreruperi si crize repetate, insa drumul catre normalizarea relatiilor lor este plin de obstacole, noteaza France Presse. Vechi de peste doua decenii, greu de rezolvat de la ultimele razboaie care au destramat fosta Iugoslavie (1998-1999),…

- Incidente violente au marcat vineri la Belgrad cea de-a patra seara de manifestatii contra modului in care autoritatile sarbe gestioneaza pandemia. Protestatarii au aruncat cu pietre in directia fortelor de ordine care aparau intrarea in cladirea Parlamentul Serbiei, noteaza France Presse. Majoritatea…

- Ciocnirile au avut loc la doar cateva ore dupa ce presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat noi interdictii de circulatie la sfarsitul acestei saptamani din cauza deteriorarii modului in care evolueaza epidemia de coronavirus. Mii de manifestanti s-au adunat in fata Parlamentului…

- Serbia si Kosovo vor relua dialogul in aceasta saptamana, printr-un summit virtual care va avea loc vineri, urmat de o intalnire intre presedintele sarb Aleksandar Vucic si prim-ministrul kosovar Avdullah Hoti, duminica, la Bruxelles, sub egida Uniunii Europene, Frantei si Germaniei, transmite AFP.…

- Ministrul sarb al apararii, Aleksandar Vulin, presedintele fostului Parlament sarb, Maja Gojkovic, si directorul oficiului guvernului sarb pentru Kosovo, Marko Duric, au fost cu totii testati pozitiv pentru coronavirus, potrivit agentiei Tanjug.Gojkovic, care are 57 de ani, a fost internata cu pneumonie…

- Trei oficiali sarbi de rang inalt au fost testati pozitiv la noul coronavirus, au informat sambata mass-media sarbe.Ministrul sarb al apararii, Aleksandar Vulin, presedintele fostului Parlament sarb, Maja Gojkovic, si directorul oficiului guvernului sarb pentru Kosovo, Marko Duric, au fost cu totii…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov efectueza joi o vizita oficiala la Belgrad intr-un gest de sprijin pentru presedintele Aleksandar Vucic inaintea alegerilor parlamentare si negocierilor privind Kosovo initiate in mod surprinzator de SUA, relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. Vucic a declarat…

- Serbia doreste sa continue sa aiba relatii echilibrate cu Occidentul, Rusia si China, in timp ce incearca sa adere la Uniunea Europeana si sa ajunga la o rezolvare a problemei legate de Kosovo, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-un interviu acordat joi Reuters inaintea alegerilor…