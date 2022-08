Serbia a anulat manifestarile EuroPride din septembrie, un eveniment pan-european pro LGBT organizat in fiecare an intr-un oraș diferit de pe continent, a anunțat sambata președintele Aleksandar Vucic, invocand o „criza dificila” in Kosovo. „In acord cu majoritatea guvernului și cu premierul (…) marșul Pride, sau cum se mai numește, va fi amanat sau anulat […] The post Serbia anuleaza festivitațile LGBT EuroPride prevazute in septembrie / Proteste masive anti-gay la Belgrad first appeared on Ziarul National .