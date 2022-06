Serbia, Albania și Macedonia de Nord nu vor să participe la summitul UE Liderii a trei state din Balcanii de Vest – Serbia, Albania si Macedonia de Nord – intentioneaza sa nu participe la summitul UE din aceasta saptamana, informeaza miercuri DPA. In plus fata de statutul de candidat la UE pentru Ucraina, summitul, care incepe joi, este de asteptat sa discute si perspectivele de aderare pentru statele din Balcanii de Vest. Motivul posibilei absente a celor trei este amenintarea cu veto a Bulgariei, membru al UE, care blocheaza inceperea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania de peste doi ani. Sofia cere ca preconditie pentru discutiile de aderare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are aproape jumatate din populație in locuințe supraaglomerate, conform unui raport dat joi de Oficiul European pentru Statistica. Aproximativ 17,5% din populatia Uniunii Europene(UE) locuia, in 2020, in locuinte supraaglomerate, ceea ce inseamna ca nu erau suficiente camere pentru numarul persoanelor…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut cu fermitate Serbiei sa se alature sanctiunilor impotriva Rusiei din cauza invadarii Ucrainei, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza AFP. „Cancelarul Scholz a cerut intr-un mod foarte hotarat, clar si ferm Serbiei sa se alature sanctiunilor…

- Anularea vizitei ministrului rus de externe, Serghei Lavrov , la Belgrad, dupa ce țarile vecine Serbiei au interzis survolul avionului acestuia a starnit mania șefului programului spațial rusesc, Dmitri Rogozin, care a amenințat inclusiv „romanii razbunatori” cu racheta nucleara Satan, relateaza cotidianul…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a fost nevoit sa anuleze o vizita de doua zile in Serbia, dupa ce Muntenegru, Macedonia de Nord și Bulgaria și-au inchis spațiul aerian pentru avionul sau. Lavrov urma sa viziteze capitala Serbiei, Belgrad, in perioada 6-7 iunie și sa poarte discuții cu președintele…

- Vizita ministrului rus de Externe Serghei Lavrov in Serbia a fost anulata dupa ce țarile din jurul Serbiei și-au inchis spațiul aerian pentru avionul lui, a declarat duminica o sursa de rang inalt din cadrul Ministerului de Externe pentru agenția de presa Interfax, citata de G4Media. Sursa a confirmat…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman a organizat intalnirea de lucru a Grupului Informal al Comitetelor Olimpice Naționale din Sudul și Sud-Estul Europei. La evenimentul care a avut loc la Hotelul Radisson, din București, au participat 27 de reprezentanți din 16 Comitete Olimpice Naționale (CNO): Grecia,…

- Trupa ucraineana de rap și folk Kalush Orchestra, caștigatoare a Eurovision Song Contest, și-a interpretat luni melodia „Stefania” in calatoria lor inapoi acasa, la frontiera dintre Ucraina și Polonia.Polițiștii de frontiera de la granița Polonia-Ucraina au cantat impreuna cu grupul, conform Reuters.Orchestra…

- Ioana Gorganeanu a preluat funcția de Head of Marketing and Communication Mastercard pentru Romania, Croația, Israel și țarile din regiunea Balcanilor, poziție din care coordoneaza operațiunile de marketing ale companiei din 10 piețe: Croatia, Romania, Israel, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Muntenegru, Macedonia…