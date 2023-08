Stiri pe aceeasi tema

- Un strat de grindina de peste 30 de centimetri a acoperit strazile orașului german Reutlingen, dupa o vijelie puternica, relateaza Deutsche Welle.Furtuna violenta a blocat aproape complet traficul din orașul aflat in apropiere de Stuttgart. 250 de pompieri au fost trimiși in zonele afectate, in special…

- Coduri rosii de vreme rea au fost emise pentru regiuni din Slovenia si Croatia. In Slovenia, trei persoane, intre care doi turisti straini, au murit ieri, iar mai multe localitati au ramas izolate din cauza revarsarilor de ape si alunecarilor de teren. Ministerul roman de Externe a emis o atentionare…

- MAE a emis o atenționare de calatorie in Croația. Autoritațile locale mențin codurile rosu si portocaliu de furtuna, ploi torențiale și pericol de inundații, pentru regiunile Gospic, Rijeka, Zagreb, Karlovac, Knin, Split și Dubrovnik.

- Au fost scene ca la sfarșitul lumii, la doi pași de Romania. Ciocnirea dintre aerul fierbinte din sudul Europei și un val rece, coborat din nord, a provocat, din senin, furtuni cumplite, care au terorizat Croatia, Serbia, Slovenia si Bosnia. La noi, vantul s-a simtit in special in vestul tarii, unde…

- O furtuna puternica a lovit miercuri Balcanii, cu rafale puternice de vant și ploi torențiale, provocand moartea a cel puțin 5 persoane in Croația, Bosnia și Slovenia și ranirea a zeci de persoane.A fost a doua furtuna puternica in doar doua zile care s-a abatut asupra regiunii, dupa o serie de zile…

- O avertizare de tornada ce vizeaza mai multe tari din Europa, printre care si Romania a fost emisa de European Storm Forecast Experiment. Potrivit sursei citate, un nivel 3 este emis pentru NE Croatiei, S Ungaria, N Serbia si centrul N Romania, in principal pentru rafale de vant si grindina mare pana…

- In perioada 19-23 iunie 2023 a avut loc la Firenze, in Italia, cursul de formare ”Small-Scale Partnerships for Inclusion”, eveniment cu participare internaționala, organizat prin implicarea Agențiilor Naționale pentru proiecte Erasmus+ din Italia și Germania, de catre Centrul de Resurse Salto Inclusion&Diversity.…

- Turneul internațional de tenis pentru copii sub 12 ani, desfașurat sub egida Tennis Europe, la baza UTA – Tenis Profi, s-a incheiat la sfarșitul saptamanii trecute. Și-au disputat trofeele puse in joc sportivi din Belgia, Croația, Germania, Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Ucraina și Ungaria.