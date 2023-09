Stiri pe aceeasi tema

- Federația de Fotbal din Kosovo s-a adresat celor de la UEFA, dupa incidentele de marți seara de pe Arena Naționala, atunci cand suporterii romani au afișat un banner cu mesajul ”Kosovo is Serbia”. Kosovarii solicita UEFA sa analizeze toate probele și sa dispuna sancțiuni pentru Romania.„Federația…

- UPDATE 04:00 Zelenski: Rusia vrea sa ne distruga ca națiunePreședintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut un discurs emoționant in fața națiunii, in care a denunțat agresiunea rusa și a cerut unitate și rezistența. El a spus ca Rusia nu vrea doar sa ocupe teritoriul ucrainean, ci și sa anihileze…

- Recentele atacuri ale Rusiei, la doar 20 de kilometri de granița Romaniei, nu reprezinta un pericol spune Ministerul Apararii. „Cu privire la atacurile executate in dimineața zilei de 16 august de forțele armate ale Federației Ruse impotriva infrastructurii portuare din porturile ucrainene Ismail și…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat marti seara ca Ucraina nu va recunoaste probabil asa-numitul stat independent Kosovo, deoarece astfel si-ar pierde credibilitatea politica si „toate atuurile”, transmite Tanjug . El a raspuns astfel unei intrebari din partea presei privind comentarii…

- Aceasta este prima majorare a dobanzilor efectuata de banca centrala rusa in mai mult de un an, dupa ce a inversat treptat o crestere de urgenta, pana la 20%, din februarie anul trecut, efectuata in urma invadarii Ucrainei. Invazia a determinat Occidentul sa impuna sanctiuni Moscovei. Ultima sa reducere…

- Jurnalistul și publicistul Vitaliy Dymarskyi susține ca aliații occidentali ai Ucrainei se tem de consecințele slabirii Rusiei și de aceea nu raspund intotdeauna promt la cererile Kievului pentru furnizarea de armament avansat.

- Evgheni Prigojin a declarat razboi conducerii militare a Rusiei. Cel ce pana de curand era un om cheie al Moscovei in razboiul din Ucraina a intors armele impotriva conducerii armatei ruse. Cine este Prigojin si cum a ajuns sa conduca o armata privata.Prigojin a condus implicarea grupului privat…