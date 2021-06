Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sarb a precizat ca va urmari prin transmisiune video lansarea operatiunilor programate pentru ora 15:30 GMT la Institutul de Virologie Torlak, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin. "In cateva zile veti avea primele vaccinuri produse in Serbia pe care le putem oferi cetatenilor nostri,…

- Serbia a inceput vineri productia vaccinului rusesc anti-COVID-19 Sputnik V intr-un laborator din Belgrad, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza AFP. Serbia este prima tara europeana care produce acest vaccin, in afara de Rusia si Belarus. Presedintele sarb a precizat ca va urmari…

- Ungaria vrea sa produca vaccinul chinezesc anti-COVID-19 Sinopharm, precum si un vaccin propriu la fabrica aflata în constructie în acest scop în orasul Debrecen, a declarat luni, în timpul unei vizite în China, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza agentiile…

- Serbia construieste o fabrica de vaccinuri pentru ca doreste ca cetatenii sai sa fie pe deplin protejati in fata noului tip de coronavirus si a unor virusuri similare pe viitor, precum si pentru a putea ajuta oamenii din regiune, din Europa si din intreaga lume, a declarat luni premierul sarb Ana…

- Serbia va plati cate 25 de euro fiecaruia dintre cetațenii sai deja vaccinați anti-Covid, dar și celor care se vor vaccina pana la sfarșitul lunii mai, a anunțat președintele Aleksandar Vucic, o inițiativa guvernamentala care pare sa fie prima de acest gen din lume, relateaza AFP. Deși una dintre țarile…

- ''Vaccinarea se accelereaza in Europa: tocmai am trecut pragul de 150 de milioane de vaccinari (...) Vom avea suficiente doze pentru a vaccina 70% dintre adultii din UE in iulie'', a scris pe Twitter Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene.Cel putin 153,8 milioane de doze au fost administrate…

- In ultimul an, președintele sarb Aleksandar Vucic s-a prezentat adesea pe aeroportul Nikola Tesla din Belgrad pentru a intampina livrari de maști, echipamente medicale și vaccinuri din China. Pana in prezent, Serbia a primit transporturi in valoare de milioane de euro și doua milioane de doze de vaccin…

- Serbia va deveni prima tara europeana care va produce vaccinul chinezesc Sinopharm de imunizare contra COVID-19, a declarat presedintele tarii balcanice Aleksandar Vucic.