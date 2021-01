Doua barje au navigat vineri de-a lungul lacului artificialul Potpecko din Serbia pentru a strange tone de gunoi care aproape au blocat barajul care il traverseaza, relateaza Reuters. Raul Lim care se varsa in lac este umflat de zapada care se topeste, potrivit activistilor, si a adus mai mult de 20.000 de metri cubi de plastic din maldarele de gunoaie care se intind pe malurile raului in Serbia, Muntenegru si Bosnia. In conditiile in care gunoiul ameninta functionarea unei centrale hidroelectrice, autoritatile din Belgrad au ordonat curatarea imediata a lacului. Operatorii strang pana la 100…