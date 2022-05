Serbia a făcut paradă cu noile sisteme de rachete chinezești și rusești VIDEO Serbia a prezentat sambata in premiera sistemul modern de aparare aeriana FK-3, recent achizitionat din China, relateaza dpa. „Am reusit recent sa investim mai multi bani si rezultatul este ca ne-am echipat armata cu resurse moderne”, a declarat presedintele Aleksandar Vucic sambata, pe marginea show-ului aviatic si de prezentare de arme de la aeroportul militar Batajnica, din apropiere de Belgrad. SUA au avertizat Serbia ca nu ar trebui sa achizitioneze sistemul de aparare aeriana chinezesc. Sistemul poate lovi aparate aeriene, rachete si drone si se spune ca este bazat pe sistemul rusesc S-300.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am reusit recent sa investim mai multi bani si rezultatul este ca ne-am echipat armata cu resurse moderne", a declarat presedintele Aleksandar Vucic sambata, pe marginea show-ului aviatic si de prezentare de arme de la aeroportul militar Batajnica, din apropiere de Belgrad.SUA au avertizat Serbia ca…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat ca sistemul de rachete antiaeriene FK-3, achizitionat recent de Serbia, va fi prezentat public pe 30 aprilie pe aeroportul Batajnica, impreuna cu sistemul de rachete Pantir, de productie rusa, transmite luni Tanjug, potrivit Agerpres.

- Sute de protestatari au participat la o manifestatie de sprijin pentru Rusia organizata la Belgrad. Ei au purtat fotografii ale presedintelui Vladimir Putin si tricouri cu litera „Z”, care a devenit un simbol al invaziei rusesti in Ucraina. Mitingul a fost organizat pentru a protesta fata de votul dat…

- Serbia are in plan achizitia de avioane multirol Rafale din Franta, a confirmat luni presedintele Aleksandar Vucic, expertii vazand in aceasta un semnal ca Belgradul se distanteaza de furnizorul si aliatul sau militar traditional Rusia, transmite Reuters. Cele mai recente achiziții militare sarbe…

- In Mexic se afla cel mai mare numar de spioni rusi din lume in aceste vremuri de razboi in Ucraina, a denuntat un ofiter american cu rang inalt, declaratie nici confirmata, nici infirmata vineri de presedintele mexican din stanga nationalista, scrie AFP, preluat de Adevarul. Sunt actori care sunt foarte…

- de Raghuram G. Rajan CHICAGO. Razboiul este ingrozitor, indiferent cum este purtat. Cu atat mai mult, atacul neprovocat al Rusiei asupra Ucrainei, cu scenele sale cu civili ucraineni uciși sau alungați din casele lor, trebuie sa fie respins fara indoiala. Pe langa furnizarea Ucrainei cu arme militare,…

- Presedintela kosovara, Vjosa Osmani a facut un apel catre Joe Biden sa foloseasca influenta Washingtonului in randul statelor membre NATO pentru a ajuta aderarea Kosovo. Romania, Spania, Grecia si Slovacia, membre NATO, nu recunosc independenta tarii, relateaza Reuters.Intr-o scrisoare trimisa președintelui…

- CNN a difuzat sambata imagini din interiorul Rusiei (Belgorod) cu un tanc lansator de rachete termobarice TOS-1 in drum spre granita ucraineana pe un camion cu platforma, informeaza The Guardian.Efectul unei bombe termobarice este infiorator, țintele fiind expuse atat unei unde de șoc, care provoaca…