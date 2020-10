Stiri pe aceeasi tema

- Serban Nicolae a afirmat ca joi va face nu anunt „poate cel mai dureros” privitor la viata sa politica. Senatorul PSD a adaugat ca „in viata, o usa se inchide, o alta se deschide”. Reactia social-democratului vine in contextul in care Marcel Ciolacu a precizat miercuri ca Serban Nicolae nu a fost propus…

- Șerban Nicolae a comentat declarațiile liderului PSD, Marcel Ciolacu, care a spus despre el ca nu a fost propus de nicio organizație județeana pentru a candida la Senat sau la Camera Deputaților. El spune ca in cursul zilei de maine va face „poate cel mai dureros anunț” in privința activitații sale…

- "Iohannis nu se poate ridica la nivelul gravitații momentului pe care il traversam. Un președinte de țara ar fi dat romanilor un mesaj de incredere și speranța ca lucrurile sunt sub control. In schimb, Iohannis ramane și acum doar președintele PNL, care se lupta cu Opoziția și cetațenii, gasiți…

- Marcel Ciolacu a sarit luni in apararea lui Alexandru Rafila, candidat al partidului la parlamentare, care a fost criticat pentru ca tatal sau a lucrat in aparatul Securitații, liderul PSD explicand: „Nu m-ați auzit sa-l acuz pe Orban pentru ce a facut tatal sau, capitan la Securitate in anii 50”. Potrivit…

- „Nu veți avea voturile USR. Cat timp PSD inseamna clanurile Firea – Pandele, cat timp PSD inseamna Florin Iordache și Șerban Nicolae, atat timp cat PSD inseamna hoție și minciuna, USR nu va vota niciodata o moțiune de cenzura inițiata de PSD”, a spus Barna intr-un mesaj video postat pe Facebook. Liderul…

- Intr-o postare pe facebook, candidatul la Primaria Capitalei este de parere ca social democrații au avut curaj sa intre in aceasta instituție, avand in vedere faptul ca ”mulți pesediști intra, puțini ies", "Ințeleg din presa ca șoferul lui Catalin Voicu, senatorul Șerban Nicolae, și cațiva colegi parlamentari…

- Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu, unul dintre apropia'ii lui Liviu Dragnea, îl ataca pe președintele partidului, Marcel Ciolacu, dupa eșecul moțiunii de cenzura la adresa Guvernului: "Ai vrut sa ajungi un fel de Liviu Dragnea, dar nu ești nici umbra lui pe timp de noapte!".…

- Purtatorul de cuvant al PSD Lucian Romascanu si-a cerut vineri scuze publice dupa ce, la finalul sedintei CEx al partidului, le-a urat jurnalistilor plecati din sala pentru alte declaratii „sa primeasca o p... in c...”. „Azi, inaintea conferintei de presa, pe un fond incarcat, se pare ca am avut o scapare…