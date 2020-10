Parlamentarii Serban Nicolae si Liviu Plesoianu ocupa primele locuri pe listele de candidati ale Partidului Ecologist Roman pentru Senat si Camera Deputatilor in circumscriptia Bucuresti, a anuntat, marti, presedintele PER, Danut Pop.



"Suntem un partid care dupa alegerile locale am luat un scor aproximativ bunicel si, vazand ce s-a intamplat la locale, furturile si tot ce s-a intamplat, am facut o platforma unde ni s-au alaturat 12 partide care au candidat la alegerile locale, pentru a maximiza voturile celor care nu doresc sa mai voteze PSD, PNL sau USR", a declarat Pop, intr- conferinta…