- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a acuzat, marti, faptul ca nimeni nu plateste deocamdata pentru achitarea lui Calin Popescu Tariceanu in conditiile in care presedintele Senatului a fost "demonizat, decredibilizat, tarat prin procese".

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat marti, pentru MEDIAFAX, in legatura cu decizia ICCJ de a il achita in prima instanta pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in dosarul in care a fost acuzat de marturie mincinoasa, ca este un semn de normalitate pentru justitia din Romania.

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE si al Senatului, saluta decizia Inalte Curti de Casatie si Justitie in dosarul Rovinari-Turceni. Judecatorii au decis joi achitarea lui Victor Ponta, desi DNA cerea sase ani de inchisoare."Salut decizia pe care ICCJ a dat-o astazi in dosarul lui Victor…

- In sedinta Senatului din 7 mai 2018, senatorul PSD Constanta Stefan Mihu a adresat o interpelare ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan. Senatorul constantean solicita informatii despre masurile luate pentru o buna gestionare a traficului auto. "In ultima vreme, odata cu intrarea in sezonul cald…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca raportul GRECO reprezinta o ''lovitura grea'' pentru PSD-ALDE si impune o reactie publica din partea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a presedintilor Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. "Cam asa va…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut, vineri, ca s-a dorit o manipulare asupra subiectului modificarii Legilor Justitiei din partea anumitor structuri sau "forte oculte" care vor sa-si mentina puterea si controlul asupra statului roman, la fel ca in anii precedenti.

- Senatorul USR Matei Dobrovie a avut un atac dur la adresa lui Calin Popescu-Tariceanu, mesajul sau fiind exprimat pe pagina de Facebook, unde l-a numit pe presedintele Senatului si pe cei din cadrul majoritatii „tradatori de neam“.

