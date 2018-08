Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca a facut, vineri seara, in timpul violentelor din Piata Victoriei din Bucuresti, declaratii "iresponsabile", "care ar fi putut duce la subminarea puterii de stat". Liderul grupului parlamentar al PSD din…

- Klaus Iohannis i-a cerut ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-si asume responsabilitatea pentru modul in care gestionat situatia din timpul protestelor si sa prezinte un raport detaliat privind modul in care fortele de ordine au actionat "si mai ales la ordinul cui". "Presedintele Romaniei,…

- Zeci de mii de persoane participa, vineri seara, la protestele antiguvernamentale desfasurate in marile orase din tara, in semn de solidaritate cu protestul romanilor din diaspora, organizat in Piata Victoriei din Bucuresti. * La Sibiu, peste 8.000 de protestatari au trecut prin fata casei presedintelui…

- Senatorul PSD Serban Nicolae este de parere ca reprezentantii statului paralel s-au speriat dupa mitingul de ieri din Piata Victoriei, acolo unde s-au strans putin peste 100.000 de participanti.Citeste si: Suma FABULOASA cheltuita de PSD pentru mitingul - mamut din București "CAND NOI…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca sesizarea CCR a organismelor europene nu are precedent, la fel ca atacurile unor politicieni romani asupra deciziei Curții care a constatat ca președintele Iohannis a declanșat conflictul juridic de natura constituționala."Este…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca in cazul in care președintele Klaus Iohannis va refuza sa o refuze pe Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef al DNA, se poate vorbi serios despre o suspendare a șefului statului, din cauza incalcarii unei decizii a CCR.Intrebat…

- BUCURESTI, 15 mai — Sputnik, Georgiana Arsene. Astazi, în Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Elias, cel mai cunoscut comentator sportiv al României a trecut la cele veșnice. Cauza mortii o reprezinta atât vârsta înaintata — 81 de ani —…