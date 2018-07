"In fapt, am incercat sa simplificam aceasta dezbatere la nivelul institutiilor insarcinate cu aplicarea legii. Marea majoritate a amendamentelor provin de la CSM si de la asociatiile profesionale. Am vazut forma finala si ca initiator va pot spune ca sunt multumit cu faptul ca am depasit aceasta etapa si ca se poate trece peste deciziile care au constatat neconstitutionalitatea unor dispozitii din Codul penal, in asa fel incat alternativa la actuala forma sa fie cea propusa de Comisia speciala. Intre a avea dispozitii in Codul penal neconstitutionale si a obliga instantele de judecata sa faca…