- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca vrea sa aiba un dialog cu Gabriela Firea, pentru a ingropa securea razboiului."Usa mea este deschisa", a declarat Dragnea, adaugand ca doreste sa se impace cu primarul general al Capitalei. Dupa ce i s-a cerut din studioul Antena 3 sa intinda…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a declarat ca nu ințelege rostul discuțiilor legate de Centura Capitalei, scrie Mediafax. El spune ca a inițiat, cu acordul Gabrielei Firea și al lui Liviu Dragnea, un proiect care sa permite administrațiilor locale sa preia de la Ministerul Transporturilor centurile municipiilor.

- Senatorul social-democrat Liviu Pop a declarat, vineri, ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, care este si presedinte al PSD Ilfov si interimar la PSD Bucuresti, trebuie sa isi spuna opiniile in interiorul organismelor de conducere ale partidului. "Toate aceste lucruri trebuie exprimate in…

- Una dintre acuzele pe care Gabriela Firea le-a lansat, in aceste zile, cu privire la sabotajul din partea unor lideri PSD a fost cu privire la refuzul Ministerului Transporturilor de a preda Centura Capitalei catre primarie. Șerban Nicolae a publicat un document care ar putea sa readuca liniștea…

- Gabriela Firea a lansat un atac dur si luni seara, la adresa lui Dragnea. ”Liviu Dragnea zambește și ocolește adevarul foarte frumos, pentru ca niciodata nu ne confrunta direct, (…) dar in subterane și in intalnirile pe care le are cu doar cațiva apropiați, deciziile sunt cu totul altele.” In urma unor…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca a facut, vineri seara, in timpul violentelor din Piata Victoriei din Bucuresti, declaratii "iresponsabile", "care ar fi putut duce la subminarea puterii de stat", scrie AGERPRES.