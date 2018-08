Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca a facut, vineri seara, in timpul violentelor din Piata Victoriei din Bucuresti, declaratii "iresponsabile", "care ar fi putut duce la subminarea puterii de stat", transmite Agerpres.

- Senatorul PSD Liviu Pop il intreaba pe presedintele Klaus Iohannis daca ii place ce vede in Piata Victoriei, precizand ca seful statului poate va da explicatii pentru "ceea ce fac protestatarii cu jandarmii". "Klaus Iohannis, iti place? Sunt cei care te-au votat in 2014 si, poate, te vor…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a povestit, vineri, pe Facekook ca una din fiicele sale, in varsta de 16 ani, si-a pierdut cunostinta din cauza gazelor lacrimogene folosite in Piata Victoriei de Jandarmerie,...

- Un nou protest va fi organizat in Capitala pentru a opri adoptarea Codului penal și Codului de procedura penala. Sub sloganul “Poporul e suveran. Opriti legalizarea coruptiei!”, organizatorii ii indeamna pe cetațeni sa iasa in strada și in orașele lor pentru a protesta și impotriva unei eventuale suspendari…

- Oana Pellea s-a aflat, ieri seara, printre miile de protestatari care s-au strans in Piata Victoriei in Bucuresti. Manifestatia de aseara a fost marcata de multe momente tensionate. Protestatarii au blocat circulatia, jandarmeria a intervenit cu spray cu piper. Au fost si momente in care manifestantii…

- Senatorul PSD Serban Nicolae este de parere ca reprezentantii statului paralel s-au speriat dupa mitingul de ieri din Piata Victoriei, acolo unde s-au strans putin peste 100.000 de participanti.Citeste si: Suma FABULOASA cheltuita de PSD pentru mitingul - mamut din București "CAND NOI…