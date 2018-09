Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat ca nu intelege rostul discutiile legate de Centura Capitalei. El a spus ca a initiat, cu acordul Gabrielei Firea si al lui Liviu Dragnea, un proiect care sa permite administratiilor locale sa preia de la Ministerul Transporturilor centurile municipiilor.

- Primarul Capitalei Gabriela Firea spune ca isi mentine solicitarea si dorinta ca Centura Capitalei sa fie transferata la municipalitate si se declara convinsa ca actualul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, va accepta acest transfer. Firea sustine ca nu a inteles de ce Ministerul Transporturilor…

- Strazile Termele Romane si Traian, pe sectorul cuprins intre Poarta 1 Portul Constanta si bulevardul Tomis, au fost reabilitate, circulatia rutiera fiind reorganizata si fluidizata. Societatea Confort Urban SRL a executat contractul "Lucrari de reparatii si modernizare strada Termele Romane si strada…

- Primarul orasului Pogoanele, judetul Buzau, convoca in sedinta de indata Consiliul local al orasului Pogoanele, pentru data de 03 august 2018, orele 9.30 . Lucrarile sedintei se vor desfasura in sala de sedinte a Primariei orasului Pogoanele. Art.2. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea: 1. Proiect…

- Senatul a adoptat tacit, in plenul de luni, un proiect al Executivului, aflat in procedura de urgenta, care modifica o serie de acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice referitoare la autoritatea politistului si majorarea amenzilor aplicate persoanelor care refuza sa se...

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege potrivit caruia persoanele care vor refuza un loc de munca isi vor pierde dreptul de a mai primi ajutor social.Proiect de Lege pentru modficarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim…

- In 13 sate din raionul Cimislia au fost deja reparate drumurile principale. Lucrarile au loc in cadrul Programului National Drumuri bune pentru Moldova lansat de Guvern.Drumarii muncesc in aceste zile in comuna Ialpujeni, unde repara o portiune de 1,7 km.