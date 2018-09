Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat ca nu intelege rostul discutiile legate de Centura Capitalei. El a spus ca a initiat, cu acordul Gabrielei Firea si al lui Liviu Dragnea, un proiect care sa permite administratiilor locale sa preia de la Ministerul Transporturilor centurile municipiilor.

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat ca nu intelege rostul discutiile legate de Centura Capitalei. El a spus ca a initiat, cu acordul Gabrielei Firea si al lui Liviu Dragnea, un proiect care sa permite administratiilor locale sa preia de la Ministerul Transporturilor centurile municipiilor.

- Una dintre acuzele pe care Gabriela Firea le-a lansat, in aceste zile, cu privire la sabotajul din partea unor lideri PSD a fost cu privire la refuzul Ministerului Transporturilor de a preda Centura Capitalei catre primarie. Șerban Nicolae a publicat un document care ar putea sa readuca liniștea…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, demonteaza una dintre acuzațiile grele aduse de Gabriela Firea la adresa lui Liviu Dragnea și a celor din PSD. Șerban Nicolae arata ca in Parlament a trecut deja de Senat un proiect legislativ prin care li se va permite administrațiilor locale sa preia centurile…

- Senatorul PSD de București, Ecaterina Andronescu, susține ca in tentativa lui Liviu Dragnea de a o da jos pe Gabriela Firea de la conducerea PSD București nu știe daca vor mai continua telefoanele date de liderul PSD.Citește și: SURSE - Pe cine vrea Liviu Dragnea in locul Gabrielei Firea:…

- Fostul ministru al Justiției, Catalin Predoiu, va propune obligativitatea prin lege a unui examen psihologic și psihiatric pentru toți funcționarii, demnitarii de rang inalt și magistrați. The post Cu demnitarii la psihiatru. Propunere legislativa dupa delirul lui Liviu Dragnea appeared first on deBanat.ro…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca o OUG pentru revizuirea sentințelor date pe protocoale și interceptari ilegale ar fi o soluție legislativa care sa deschida calea eliminarii oricarei suspiciuni cu privire la procese comandate.”Din punctul meu de vedere e oportuna…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, publica corespondența purtata cu Eurostat, in care arata ca oficialii europeni nu și-au dat acordul pentru Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), adoptat in Parlament de catre majoritatea PSD-ALDE. Cei de la Eurostat precizeaza faptul ca FSDI este in stadiul…