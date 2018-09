Şerban Nicolae atac la Iohannis: E e plătit la oră la şedinţă? 'Ar trebui sa existe un consens inainte ca Guvernul sa vina cu un nou proiect, pentru simplul motiv ca nu cred ca Guvernul s-a dus cu un proiect gresit sau un proiect pe care sa il prezinte, 'poate tine, poate nu tine'. As fi vrut sa vad insa concret, pentru ca am vazut afirmatiile domnului Iohannis si in legatura cu pesta porcina, sa spuna concret ce nu a facut Guvernul si trebuia sa faca, ce a facut gresit Guvernul in chestiunea asta', a spus el, intr-o declaratie acordata presei, la Palatul Parlamentului. "Bifeaza, e platit la ora la sedinta" In opinia sa, in conditiile in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

