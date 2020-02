Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat vineri ca „nu sunt bani“ pentru majorarea cu 40% a pensiilor, in contextul in care Romania are deficite, pentru plata carora deja se imprumuta.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat luni ca banii necesari pentru cresterea pensiilor cu 40% sunt inclusi in bugetul pe anul acesta, "legislatia este respectata". Despre o posibila modificare a actului normativ, Citu a precizat ca ar fi posibila numai daca ar exista riscul ca Romania…

- Ionel Danca a declarat ca PNL va respecta majorarea pensiilor, deoarece Guvernul ia aceasta decizie, nu guvernatorul BNR. Reacția vine dupa ce Mugur Isarescu a afirmat ca trebuie gasita o soluție la legea pensiilor „daca nu vrem sa ratacim așa vreo 40 de ani printr-un deșert financiar”.

- Avertisment al guvernatorului BNR in ceea ce privește creșterea pensiilor. Intrebat despre procentul de 40% cu care ar urma sa se majoreze pensiile in toamna, conform legii, Mugur Isarescu a declarat ca decizia este politica.

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat miercuri, intr-o conferința de presa, ca politicienii ar trebui sa aiba grija cu majorarea punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie 2020 pentru ca Romania are o creștere economica de doar 4%, iar beneficiarii pensiilor nu reprezinta o nișa, ci un segment…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca este „foarte grav” faptul ca Guvernul ia in calcul sa vanda societațile cu capital de stat și ca acest lucru ar putea sa determine PSD sa depuna o moțiune de cenzura. Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat,…

- Abordarea Guvernului este una corecta, pentru ca in primul rand trebuie sa vedem care este situatia clara a bugetului, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta anuala a Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania. "Eu cred, o spun de la inceput,…

- Noua Lege a pensiilor reprezinta un risc semnificativ la adresa deficitului public in 2020 si in anii urmatori in conditiile in care aceasta contine majorari semnificative ale punctului de pensie in intervalul 2019-2021, arata Comisia Europeana in raportul care contine constatarile misiunii de supraveghere…