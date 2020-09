Șerban Nicolae a demisionat din funcția de președinte al Comisiei Juridice / Senatorul PSD vrea șefia Senatului Senatorul PSD Serban Nicolae și-a anunțat colegii marți, ca a demisionat din funcția de președinte al Comisiei Juridice din Senat. Demisia acestuia apare în prima zi a sesiunii ordinare când se alege o noua conducere a Parlamentului. De altfel, Șerban Nicolae este nemulțumit de faptul ca partidul sau nu-l susține pentru postul de președinte al Senatului.

Surse din interiorul PSD au declarat pentru HotNews.ro ca Șerban Nicolae și-a anunțat colegii în ședința grupului parlamentar ca renunța la șefia conducerii Comisiei Juridice. Nicoale le-a spus colegilor ca nu întelege… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

