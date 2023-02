Șerban Huidu, primul intrerviu după accidentul cu 3 morți - DEZVĂLUIRI după 12 ani de la tragedie „Dupa accident am aflat de la milioane de oameni cum era la mine in masina, ce s a intamplat la mine in masina. Desi ei n-au fost acolo. Dar am aflat cu lux de amanunte, mi-au spus tot.Acest linsaj la care a fost supus Huidu n-a mai fost intalnit de mult, tocmai pentru ca aveau ceva sa-mi reproseze din alte povesti si care s-au terminat asa. Imi pare rau pentru ce s-a intamplat, nimeni nu-si doreste un accident, nu e o fapta pe care s-o urmaresti, sa o faci cu buna stiinta, decat daca ai oarece probleme, e greu sa creada cineva ca ai plecat cu gandul sa faci un accident cand aveai copii in masina,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

