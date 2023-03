Stiri pe aceeasi tema

- Cove, care e actor și prezentator de televiziune, are doi baieți, pe Bogdan și pe Mihai. Fiul cel mare, Bogdan, a fost in centrul atenției acum, caci a implinit 14 ani, iar tatal sau i-a facut o urare speciala pe rețelele de socializare. Pe pagina lui de Facebook, Cove a postat o fotografie recenta…

- Dana Rogoz are toate motivele sa radieze de fericire! Ce mesaj emoționant a transmis actrița pe o rețea de socializare de ziua de naștere a fiului ei. Cați ani a implinit Vlad astazi, 1 martie, dar și ce urare speciala a primit din partea vedetei.

- Șerban Copoț a dat noi declarații despre starea de sanatate a mamei lui, dupa ce aceasta a trecut deja printr-o operație in toamna trecuta, fiind bolnava de cancer. Prezentatorul de la Antena 1 recunoaște ca nu este o perioada ușoara in familia lui, dar se bucura ca cea care i-a dat viața urmeaza tratamentul…

- Liviu Varciu se afla in vacanța, in Maldive, insa are parte de probleme. Prezentatorul de la Antena 1 s-a trezit cu fața umflata și a spus care este cauza. Vacanța in Maldive a lui Liviu Varciu nu este lipsita de probleme. Prezentatorul a dormit cu aerul condiționat pornit, iar a doua zi dimineața s-a…

- Astazi, 27 ianuarie, Catalin Maruța implinește 45 de ani. Prezentatorul de la PRO TV petrece alaturi de familia sa, fiind abia operat la picior. Fiica lui, Eva, i-a facut o urare amuzanta. Catalin Maruța se afla in concediu medical, dupa ce in urma cu doua saptamani s-a operat la picior. Prezentatorul…

- George Burcea a implinit 35 de ani și a sarbatorit peste ocean, in New York. El se afla alaturi de iubita sa, Viviana Sposub. Actorul s-a bucurat de o mulțime de complimente și urari cu ocazia zilei sale de naștere, atat de la cei dragi, cat și de la fanii din mediul online.

- Gheboasa sau Gavriș Gabriel, numele lui din buletin, a devenit cunoscut publicului larg dupa ce a aparut la Survivor Romania 2023. Are 21 de ani, e artist și e originar din Targoviște. Tanarul are o poveste de viața impresionanta, el a ajuns in plasament. In urma cu cateva saptamana, Gheboasa a fost…

- Este primul an in care Dan Negru nu va mai fi pe micul ecran de Revelion. Prezentatorul de la Kanal D a plecat impreuna cu familia sa in India, unde nu se sarbatorește Revelionul. Timp de 25 de ani, Dan Negru a fost nelipsit de pe micul ecran in noaptea de Revelion. In acest an, dupa ce și-a dat demisia…