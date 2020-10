Stiri pe aceeasi tema

- Un sentiment de bine trait recent de soția lui Mircea Cartarescu a facut-o pe aceasta sa dezvaluie o imagine de la nunta cu marele scriitor, eveniment discret care a avut loc in vara acestui an. Cei doi și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu dupa 22 de ani de viața impreuna. Mircea Cartarescu s-a…

- Mosii de toamna 2020. In aceasta sambata, exista credinta ca nu este bine sa mergi la fantana si nici sa treci printr-o rascruce de drumuri izolata, intrucat pe acolo trec duhuri rele. Cine nu respecta acest lucru va avea ghinion pana la sfarsitul anului. De asemenea, de Mosii de toamna nu…

- Șerban Copoț și soția lui așteapta cu nerabdare venirea pe lume a fetiței lor. Cei doi mai au impreuna doi baieți și abia așteapta sa iși țina bebelușa in brațe. Artistul i-a pregatit deja micuței, un cadou special. Familia lui Șerban Copoț mai are puțin și se marește dinnou. Soția artistului va naște…

- Fericire de nedescris in familia lui Șerban Copoț. Soția artistului mai are puțin și naște, iar Șerban a impartașit totul cu fanii din mediul online! Ce imagine emoționanta a postat pe contul de Instagram?

- Silvana Riciu a devenit astazi, pentru a treia oara mama. Vedetaa mers la spital, inca de la primele ore ale dimineții, iar cateva ore maitarziu, aceasta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. „Am foarte multe emoții. Aseara am și plans pentru ca mi-e frica. Astazi vine pe lume bebelina, cand este…

- Mary sau cum mai obișnuiesc parinții sa o alinte, Masha, s-a nascut pe data de 30 ianuarie anul acesta. Mezina are 7 luni și este adorabila, fiind al treilea copil al Annei Kournikova și al lui Enrique Iglesias.

- Horia Brenciu a implinit 48 de ani, pe 27 august, iar cuaceasta ocazie, soția lui i-a transmis un mesaj emoționant. Artistul asarbatorit alaturi de intreaga familie, facand publica și o imagine rara cu ceipatru copii ai sai. „Voiam sa fac un mesaj super filosofic despre aniversarea mea, cu reflecții…

- Producatorii de medicamente vor avea probabil zeci de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 in prima parte a anului viitor. Productia va creste astfel incat sa ajunga la un miliard de doze pana la sfarsitul anului 2021, sustine Anthony Fauci, principalul specialist in boli infectioase din SUA.Citește…