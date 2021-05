Stiri pe aceeasi tema

- Talent show-ul Next Star revine, sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, cu un nou și sezon și cu cei mai talentați copii ai Romaniei. Dorian Popa face parte din juriu și este incantat de cee ace a descoperit, odata cu acest proiect. In fiecare sambata seara, Dan Negru va aduce in fața celor de acasa,…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, ii incurajeaza pe parinti sa isi vaccineze anti-COVID copiii, atunci cand va fi posibil. Ioana Mihaila a declarat, sambata, la Știrile PROTV, ca ia in calcul campanii de vaccinare oriunde acestea pot avea succes, astfel ca va continua discuțiile cu ministrul Educației…

- Concurenții Asia Express 2021. Unde se va filma! Se pregatește un nou sezon al emisiunii Asia Express de la Antena 1, spre bucuria fanilor acestui reality show. Conform ziarului Click! , de aceasta data filmarile vor avea loc in Rusia, Turcia și Georgia. Destinații spre care concurenții ar urma sa plece…

- Ediția speciala de roast a celui mai nou sezon iUmor, difuzata miercuri seara, intre orele 20.30 – 23.39, la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicul comercial din mediul urban, dar și la nivelul intregului public din mediul urban.

- Dan Bittman considera ca ”pandemia aceasta este un bussines exceptional”, iar noile restrictii sunt luate de oameni care nu mai sunt rationali. Artistul a vorbit duminica, la Antena 3 despre noile masuri luate de Guvern pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Acesta a spus ca a respectat regulile…

- Elena Udrea se declara șocata de decizia Curții de Apel București de astazi. Fostul ministru al Turismului a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. „Pentru mine a fost un șoc. M-am intors in țara cu convingerea ca ceva s-a schimbat”, a spus Elena Udrea, la Antena 3 . Udrea considera ca…