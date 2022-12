Șerban Copoț a devenit celebru in urma cu 23 de ani, cand era cantaret la Animal X. Acum, insa, la 41 de ani, a lasat muzica deoparte și este aplaudat pentru rolul de prezentator, la iUmor. De asemenea, el este si tata, și soț. Pentru ca-și dedica mare parte din timp familiei, dar și pentru […] The post Șerban Copot a rabufnit. Cum a reactionat la criticile ca ar avea prea multi copii first appeared on Ziarul National .