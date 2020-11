Șerban Copoț a devenit tată pentru a treia oară! „Sunt copleșit de emoție” Șerban Copoț (38 de ani) este un familist convins. Artistul și omul de televiziune a dezvaluit in mediul online ca a devenit tata pentru a treia oara! Șerban Copoț a devenit tata pentru a treia oara! „Sunt copleșit de emoție” „Gata! La ora 07:40, iubita mea soție a adus pe lume o fetița sanatoasa și frumoasa. Suntem tare mandri de tine mami și te iubim nespus. Sunt copleșit de emoție și recunoștința de cate ori ma gandesc ca am avut noroc chior sa ne intalnim. Ești o mama de vis, blanda, calda, oricand gata de sacrificii pentru familia ei. In astfel de momente, noi barbații ne dam seama cat de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

