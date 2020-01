Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Hispano Roman in colaborare cu Asociatia Dacia din Rivoli și L&D Multicultural Centre Liverpool au adus atmosfera de sarbatoare in sufletele a zeci Post-ul Castellon de la Plana: Zeci de copii romani au luat parte la ediția a patra a “Atelierului lui Moș Craciun” apare prima data in Gazeta…

- Institutul Hispano Roman in colaborare cu Asociatia Dacia din Rivoli și L&D Multicultural Centre Liverpool au adus atmosfera de sarbatoare in sufletele a zeci Post-ul Castellon de la Plana: Zeci de copii romani au luat parte la a patra ediție a “Atelierului lui Moș Craciun” apare prima data in Gazeta…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Marius Pascan, sustine ca scoala romaneasca s-a transformat intr-un business cu scopul de a se obtine absolventi care sa alimenteze "fabricile de diplome", in timp ce Testele PISA releva un nivel de 44% al analfabetismului functional,…

- Situatia invatamantului romanesc este dezastruoasa pentru ca de ani intregi la varful inspectoratelor scolare au ajuns oameni pusi pe criterii clientelare de partid, care s-au rotit in functie de interese si de cine era la putere.

- Cele doua femei ranite grav, in accidentul de la Razvad, erau pe trotuar in drum spre școala, de 7 de Post-ul RAZVAD: Cele doua femei mergeau sa-și ia copiii de la școala apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Membrii coralei Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei au concertat pentru comunitatea romaneasca din Spania, oferindu-le, totodata, romanilor ateliere de mestesuguri populare, canto si dirijorat, precum si expozitii de arta traditionala romaneasca. Evenimentul „Icoana tarii tale-n dar”, desfasurat in perioada…

- De ani buni, in Romania este in desfașurare un fenomen amplu și grav, tocmai din cauza anvergurii sale. Știți care este cea mai mare fabrica de tonomate din țara? Este SCOALA. Asa cum funcționeaza ea astazi, scoala romaneasca sufoca cu metoda in tineri, creativitatea, spiritul critic, curiozitatea…