- N.Dumitrescu La cateva zile de la redeschiderea Gradinii Botanice de la Bucov, conducerea instituției careia ii aparține – Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova- anunța vizitatorii ca aceasta oaza de liniște și frumos a fost imbogațita cu un nou spațiu, destinat atat observarii plantelor, cat…

- Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova va invita vineri, 22 mai 2020, orele 11.00, la inaugurarea primei cladiri a Gradinii Botanice Bucov, ce gazduieste o sera complexa cu un spatiu destinat plantelor exotice, o sala de lectii si conferinte, un birou administrativ si un microlaborator pentru…

- Din cauza pandemiei provocate de coronavirus, colectivul 4 Corpuri va sarbatori Ziua Dansului printr-un mesaj performativ ce va fi lansat in social media. Coregrafii Cristina Lilienfeld, Andreea Belu, Andreea Novac, Cosmin Manolescu, Smaranda Gabudeanu, Simona Dabija, Alexandra Balasoiu si Denis Bolborea…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, in contextul pandemiei de coronavirus, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala. Daca in…

- Pentagonul nu-și mai trimite trupe in afara țarii. Vietnamul suspenda exportul de orez. Și orașul pacatelor, Las Vegas, este pustiu din cauza pandemiei și se lupta sa supraviețuiasca. Sunt doar cateva dintre titlurile presei externe.

- Pana la sfarsitul lunii in curs, cu posibilitatea de prelungire, toate institutiile de cultura din judet – muzee, case de cultura, dar si teatrul si filarmonica din Ploiesti – nu vor mai avea program cu publicul. Decizia a fost luata de catre reprezentantii autoritatilor, fie de la nivel judetean, fie…

- Dupa ce Alex Bodi și-a acuzat soția de rapire internaționala de copii, instanța de judecata a tras și o concluzie. Luna trecuta, soțul Biancai Dragușanu o acuza pe mama fetiței sale de rapire, dupa ce aceasta a trecut-o pe micuța granița fara acordul lui.

- N. D. La inceput de primavara, foaierul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiesti s-a umplut de flori! Este vorba despre anumite flori, cele realizate – cu migala si pasiune – de membrii Cercului de Creativitate Umana din cadrul Muzeului Judetean de Stiintele Naturii Prahova. Expozitia de goblenuri intitulata…