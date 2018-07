Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii mai au la dispozitie doar doua zile, respectiv azi și joi, 30 și 31 mai, pentru depunerea unor modificari la cererile unice de plata din cadrul campaniei 2018, a anuntat, marti (29 mai) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Potrivit APIA, in intervalul 1 iunie – 1 iulie…

- Skyleist Cons SRL va ridica opt imobile cu regim de inaltime P 1e in comuna Costinesti. Societatea a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul "Construire 8 imobile P 1e locuinte colective, amplasate in comuna Costinesti, strada Emil Costinescu,…

- Fermierii din Romania au depus 866.749 de cereri pentru plațile directe la hectar, din fonduri europene, in Campania de primire a Cererilor Unice de Plata pentru anul 2018, finalizata la 15 mai, a informat, miercuri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat azi, 9 mai 2018, pe pagina de internet www.afir.info , o noua versiune a Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR. Principalele modificari privesc posibilitatea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza potentialii beneficiari, ca pana la data de 02 mai 2018 inclusiv, se depun Cererile de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, conform prevederilor HG nr. 1179 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.Cererile…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale prezinta o serie de clarificari privind depunerea proiectelor de investiții in infrastructura de irigații de catre Organizatiile Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI) prin submasura (sM) 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza, miercuri, ca pana la data de 30 aprilie 2018 inclusiv se pot depune cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura aferente trimestrului I 2018 „Cererile se depun…

- In comuna constanteana Cumpana va fi ridicat un monument in cinstea eroilor neamului.Proiectul privind finantarea lucrarii, in valoare de 400.000 de lei, a fost aprobat de Ministerul Culturii.Dupa cum a anuntat primarul comunei Cumpana, ec. Mariana Gaju, monumentul va fi amplasat la intrare in localitate.Copiii…