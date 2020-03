Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Romania a ajuns la un numar de 34 decese. 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters. “Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris…

- Romania a inregistrat, in perioada 23 februarie – 15 martie, o crestere cu 37,2% a vanzarilor in retail, fata de acelasi interval de timp al anului trecut, cele mai importante salturi fiind consemnate la produsele de ingrijire personala si la alimente, potrivit unei analize a companiei Nielsen, citate…

- Un tratament experimental impotriva coronavirusului, care a fost folosit și in China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat in cazul pecienților din Romania, scrie g4media.ro. Compania producatoare a anunțat ca doneaza Ministerului Sanatații de la București medicamentul…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…

- Sa nu creada lumea ca numarul cazurilor confirmate de coronavirus in Romania arata ca atatea sunt, a atras atenția Raed Arafat, la Antena 3, unde a vorbit despre pandemia de COVID 19. ”La acest moment toți trebuie sa stea sa se gandeasca. Vom trece prin perioade grele. Romania nu este o țara care sta…

- Au crezut ca mint și intra fara probleme in Romania, fara sa se gandeasca ca trebuie sa respecte legea. In cursul zilei de ieri, doi adulți și un copil care veneau din Italia au mințit ca vin din Germania. Cei trei au ajuns in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II și la triajul DSP […] The post…

- Președintele Klaus Iohannis a decretat, luni, stare de urgența pe teritoriul Romaniei, pentru o perioada de 30 de zile, ca urmare a pandemiei de coronavirus. Școlile vor fi inchise pe perioada starii de uregența. Se pot plafona prețurile la medicamente, utilitați și alimente de stricta necesitate la…