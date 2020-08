Stiri pe aceeasi tema

- Un pensionar din Italia a fost amendat din cauza cocoșului sau care continua sa trezeasca vecinii la 4.30 dimineața, relateaza The Guardian. Angelo Boletti, în vârsta de 83 de ani, trebuie sa plateasca 166 de euro din cauza plângerilor depuse de vecinii sai. Un ofițer de poliție…

- Președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), botoșaneanul Eduardt Cozminschi, promovat și susținut de liderul PNL Botoșani, senatorul Costel Șoptica și de vicepremierul Raluca Turcan, a generat, din nou, un scandal de pomina in acest weekend pe...

- La data de 29.07.2020, in jurul orei 16:45, Politia Orasului Calan a fost sesizata cu privire la faptul ca, in fața Pieței Agroalimentare din Calan are loc un scandal. La fata locului, in cel mai scurt timp s-a deplasat un echipaj de politie, care a identificat doi barbati, ambii din Calan: unul…

- In seara zilei de 03 iulie a.c., un barbat in varsta de 38 ani, din Targu Mures, in timp ce conducea un tractor prevazut cu cositoare, pe drumul comunal care face legatura intre localitatea Camp din judetul Bistrita-Nasaud si localitatea Craiesti, din judetul Mures, avand intentia de a intra pe un teren…

- Un barbat in varsta de 71 de ani, din Urmenis, a fost calcat de un tractor in timp ce se odihnea pe camp. „In seara zilei de 03 iulie, un barbat in varsta de 38 ani, din Targu Mureș, in timp ce conducea un tractor prevazut cu cositoare, pe drumul comunal care face legatura intre localitatea Camp din…

- Un tanar din județul Alba, care a filmat doi politisti fara masca, a fost imobilizat, dus la sectie si amendat. Toata scena a fost filmata de tanarul implicat in incident si postata pe internet.

- "Ce ai patit fratioare, lasa supararile viata e frumoasa si merge inainte/ Ce s-a intamplat, Marius ? Poate iți pot fi de folos cu ceva? daca ai nevoie!/ Noi vrem sa ramanem alaturi de tine, nu cu amintirile tale/ Marius te asteptam la mare, la emisiune!!/ Binecuvantari! Nu uita ca ai prieteni care…

- Un barbat din judetul Botosani a fost amendat de doua ori intr-o singura noapte, dupa ce a facut scandal intr-un centru de carantina si a parasit nejustificat camera in care era izolat, se arata intr-o informare de presa transmisa, joi, de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de prefectura.Potrivit…