Septembrie, Mercur retrograd și zodiile Piramidei de Pământ Pana pe 22 septembrie 2021, Soarele va tranzita zodia Fecioarei – o zodie ordonata și analitica – și se afla in armonie cu Uranus (situat in Taur) și cu Pluton (situat in Capricorn). Astfel, se contureaza o configurație astrologica numita Piramida – mai precis, Piramida de Pamant, pentru ca toate astrele implicate sunt situate in […] The post Septembrie, Mercur retrograd și zodiile Piramidei de Pamant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Al patrulea muncitor prins sub un mal de pamant a fost extras de salvatori la aproximativ o ora de la incident. Muncitorului, cetațean strain, i se acorda ingrijiri medicale. Cinci muncitori au fost prinși, luni, sub un mal de pamant langa Biblioteca Naționala din București. Potrivit primelor…

- UPDATE Al patrulea muncitor prins sub un mal de pamant a fost extras de salvatori la aproximativ o ora de la incident. Muncitorului, cetațean strain, i se acorda ingrijiri medicale. Cinci muncitori au fost prinși, luni, sub un mal de pamant langa Biblioteca Naționala din București. Potrivit primelor…

- UPDATE Al patrulea muncitor prins sub un mal de pamant a fost extras de salvatori la aproximativ o ora de la incident. Muncitorului, cetațean strain, i se acorda ingrijiri medicale. Cinci muncitori au fost prinși, luni, sub un mal de pamant langa Biblioteca Naționala din București. Potrivit primelor…

- Racheta New Shepard a lui Jeff Bezos și-a incheiat calatoria de 11 minute spre spațiu, in primul zbor de turism spațial al companiei Blue Origin. La bord s-au aflat patru pasageri – trei barbati si o femeie, din medii si cu experiente foarte diferite. Bezos și ceilalți trei astronauți au ajuns in siguranța…

- Cea mai afectata dintre localitație din județul Alba este Ocoliș unde, la stația meteo, s-au inregistrat precipitații fara precedent, de 250 de litri/mp in mai puțin de 24 de ore. Viitura care a maturat localitatea a facut prapad. Cele mai insemnate pagube materiale au avut loc in urma unei viituri…

- Specialiștii vorbesc despre un ciclon local care a facut prapad in cateva minute. Furtuna a fost precedata de un vuiet puternic auzit de localnicii de langa Gura Humorului. Apoi, arborii au fost rupți de vantul puternic ca pe niște bețe de chibrituri. Rafele au ajuns și la 200 de km viteza, spun specialiștii.…

- In luna iulie, Soarele va fi in casa intuitivului Rac și ne va scalda cu toata atenția sa. Aceasta luna va fi foarte buna, in special pentru cei nascuți sub semnele Rac, Scorpion, și Pești. Pentru ca iulie debuteaza cu soarele in Rac, un exponent al emoției, inuiției, protecției, aceasta luna va fi…

- Luna Plina in Capricorn vine vara aceasta pe 24 iunie, de Sanziene, și aduce cu sine energii puternice. Fenomenul astrologic nu face altceva decat sa așeze lucrurile acolo unde le este locul. Luna caracterizeaza necesitațile de baza ale vieții, instinctele și emoțiile, care sunt mult imbunatațite in…