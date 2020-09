Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un oras din Alba, unde functioneaza un centru de permanenta medicala, se va desfasura un proiect pilot de telemedicina in parteneriat cu Fundatia de Ajutor Medical Profilaxis din Timisoara.

- Virgil Musta, doctor la Spitalul „Victor Babes” din Timisoara, susține ca ceea ce poate face diferența intre viața și moarte este internarea unui pacient infectat cu noul coronavirus, in spital. Specialistul in boli infecțioase spune ca omenirea trece in aceasta perioada printr-o stare de confuzie alimentata…

- Virgil Musta, medicul infectionist de la Timisoara, spune ca, pentru o educatie de calitate, care presupune revenirea copiilor in scoli, sunt necesare cateva masuri de prevenire a raspandirii formelor grave de COVID-19 atat in randul elevilor si al dascalilor, cat si al familiilor acestora.

- Medicul de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, a vorbit in cursul zilei de ieri despre condițiile in care va incepe școala, subliniind principalele aspecte de care trebuie sa țina cont autoritațile și cetațenii. Acesta avertizeaza ca este nevoie urgenta de prevenire a bolii, altfel…

- Scene comice la o ceremonie in cadrul careia mai mulți polițiști au primit arme noi. Un agent a inaugurat in mod neașteptat pistolul marca Beretta, scapandu-l pe jos. Asta imediat dupa ce l-a primit de la ministrul de Interne, Marcel Vela."In mod ironic, incidentul s-a petrecut la prezentarea…

- Șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, crede ca obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise aglomerate este o masura necesara in incercarea de limitare a raspandirii coronavirusului.In lipsa aplicarii acestei masuri, dar și…

- BUCUREȘTI, 7 iul – Sputnik, Georgiana Arsene. Specialiștii atrag atenția ca noul coronavirus se transmite acolo unde ne așteptam mai puțin. © AP Photo / Manu FernandezOMS raporteaza un nou record de imbolnaviri la nivel global: SUA, cea mai afectata țara Mai exact, aceștia spun ca exista riscul…

- Virgil Musta, medic si purtator de cuvant al spitalului ”Victor Babes” din Timisoara sustine ca al doilea val al pandemiei este deja prezent in anumite zone, Brasov si Bucuresti inregistrand un numar alarmant de cazuri, ceea ce ar putea duce la o posibila relaxare cu mai multe restrictii.