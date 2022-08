Sepsi și Rapid se înfruntă la Sf.Gheorghe Unul dintre cele mai interesante dueluri din cea de-a 7-a etapa a Superligii de fotbal opune, sambata seara, la Sf.Gheorghe, de la ora 21.45, formațiile Sepsi OSK și Rapid București. Inaintea acestui joc, giuleștenii ocupa locul secund in clasament, avand 12 puncte, la fel ca și Farul Constanța, liderul la zi, iar gruparea covasneana se […] Articolul Sepsi și Rapid se infrunta la Sf. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

