- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 3-1 (0-1), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Ionut Balaur (38), dar Sepsi OSK a revenit si a inscris de trei ori in ultimul sfert de ora. […] Articolul…

- Sepsi OSK s-a impus pe teren propriu cu scorul 2-1 in fața celor de la FCU Craiova in ultima etapa a sezonului regulat, iar un jucator din lotul covasnenilor i-a atras atenția lui MM Stoica. Gazdele s-au vazut conduse inca de la inceputul partidei, dar au reușit sa intoarca scorul in doar opt minute.…

- Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, o va intalni pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate joi, la Casa Fotbalului. Sepsi OSK, finalista in 2020, va fi gazda in prima mansa, programata in intervalul 19-21 aprilie, in timp ce…

- Rapid Bucuresti a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, la Mioveni, in primul meci din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal. Rapid a smuls egalul in extremis, printr-un gol marcat in minutele aditionale de Alex Ionita II (90+2), cu un lob…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 2-0 (0-0), marti, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 25-a a Ligii I de fotbal.Sepsi OSK s-a impus prin autogolul lui Razvan Horj (64), la centrarea lui Marius Stefanescu, si reusita lui Alexandru Tudorie (81). Tudorie a marcat…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal. Sepsi OSK a deschis scorul dupa doar 23 de secunde, prin olandezul Kevin Luckassen, in urma unui luft al lui Gustavo in marginea…

- Sepsi - CSU Craiova 3-1. Elvir Koljic (26 de ani, atacant) a egalat la Sfantu Gheorghe dupa un gol marcat cu mana. Mihai Stoica a comentat decizia arbitrului Iulian Calin, 35 de ani, din Pitești, care a validat reușita, amintind de o situație controversata dintr-un Sepsi - FCSB, condus de același arbitru…

- Constantin Budescu (32 de ani), a refuzat oferta celor de la Sepsi și este aproape sa semneze cu FC Voluntari. Bogdan Stelea (54 de ani), fost internațional, a comentat decizia mijlocașului. Plecat marți dimineața spre Sfantu Gheorghe pentru a semna cu Sepsi, Budescu s-a razgandit in ultimul moment,…