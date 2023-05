Stiri pe aceeasi tema

Stadionul Municipal din Sibiu gazduiește miercuri de la ora 20.30 finala Cupei Romaniei la fotbal masculin, dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și Universitatea Cluj. Cele doua finaliste au efectuat marți antrenamentele oficiale de acomodare cu terenul.Ambele echipe au avut cate o ora la dispoziție…

Miercuri seara, de la ora 20:30, doi dintre cei mai apreciați antrenori ai sezonului, Cristiano Bergodi (58 de ani) și Ioan Ovidiu Sabau (55 de ani), iși disputa la Sibiu al doilea trofeu din fotbalul romanesc. Finala Cupei Romaniei dintre Sepsi și U Cluj este programata miercuri, de la ora 20:30

Arbitrul Catalin Popa va oficia finala Cupei Romaniei, dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si Universitatea Cluj, care va avea loc pe stadionul Municipal din Sibiu, a anuntat, luni, Federatia Romana de Fotbal.Pentru acest meci, Comisia Centrala a Arbitrilor a delegat urmatoarea brigada: Catalin Popa

Comisia Centrala a Arbitrilor a anunțat luni brigada care va oficia finala Cupei Romaniei, ediția 2022-2023, dintre Sepsi OSK Sf. Gheorghe și FC Universitatea Cluj. Parida va avea loc miercuri, 24 mai, cu incepere de la ora 20:30, pe stadionul Municipal din Sibiu.Pentru acest joc, Comisia Centrala…

Universitatea Cluj s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o pe UTA Arad cu scorul de 1-0, joi seara, pe Cluj Arena, in a doua semifinala a competitiei. Diferenta a fost facuta de golul marcat in minutul 41 de Dan Nistor din penalty, dupa un fault comis de Desley Ubbink la Martin Remacle

Sepsi Sf. Gheorghe s-a calificat, miercuri seara, in finala Cupei Romaniei Betan, dupa ce a trecut in semifinale de CFR Cluj, scor 3-0. Nicolae Paun a deschis scorul in minutul 10, cu o lovitura de cap. Marius Ștefanescu a dublat avantajul covasnenilor in minutul 29, cu un șut din marginea careului

Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis, marți, pe ce stadion se va disputa finala Cupei. Meciul se va desfasura pe Stadionul Municipal din Sibiu, in data de 24 mai. Arena are o capacitate de 12.363 de locuri. „Aproba ca locul de organizare și desfașurare a Finalei Cupei Romaniei

In aceasta saptamana, marti, miercuri si joi, la Arad, Sibiu, Sfantu Gheorghe si Cluj-Napoca, vor avea loc meciurile care vor stabili semifinalistele Cupei Romaniei Betano editia 2022/23.Sfert 4: UTA Arad – FCU Craiova 1948 (4 aprilie, ora 19:00).