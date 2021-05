Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Marinos Ouzounidis, a prefatat partida cu Academica Clinceni, programata maine, de la ora 18.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Confruntarea din Banie conteaza pentru etapa a 10-a, ultima din play-off-ul Ligii 1 si marcheaza revenirea suporterilor olteni in…

- Doi jucatori de la formația Sepsi OSK Sf. Gheorghe, fundașul croat Adnan Aganovic și atacantul Claudiu Petrila (foto), au fost incluși in cea de-a 8-a etapa din fazele play-off, respectiv play-out, ale Ligii I de fotbal. Formația covasneana a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu FCSB,…

- Etapa a 7-a a play-off-ului Ligii I de fotbal s-a incheiat luni, 10 mai, cu partidele: CFR Cluj – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 0-1, prin golul slovacului Pavol Safranko, din minutul 41 și FCSB – Academica Clinceni 2-2, golurile fiind marcate de Darius Olaru, in minutul 20 și Florin Tanase, in minutul 56…

- Sepsi OSK Sf.Gheorghe a pierdut, sambata seara, in deplasare, cu 2-1, in fața formației FC Botoșani, in primul meci din cea de-a 5-a etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal. Pentru gazde au marcat francezul Hervin Ongenda (min.15) și albanezul Realdo Fili (min.49), covasnenii reducand din handicap prin…

- Universitatea Craiova intalnește, joi seara, pe teren propriu, de la ora 19 și 45 de minute, pe FCSB, intr-un joc din cea de-a patra etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal. Miercuri, in primele partide ale rundei, Sepsi OSK Sf. Gheorghe a invins, pe teren propriu, cu 1-0 pe Academica Clinceni, iar…

- Formația covasneana s-a impus, miercuri, pe teren propriu, cu corul de 1-0, in fața echipei Academica Clinceni, in primul meci din cea de-a patra etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de francezul Bryan Nouvier, in minutul 38. Este a doua victorie consecutiva…