Sepsi, sancționată de UEFA pentru rasism: „Vânzarea de bilete nu o mai putem continua” Sepsi OSK a fost sancționat de UEFA cu suma de 10.000 euro pentru rasism. Clubul covasnean este obligat sa lase libere 500 de scaune la meciul ce se va disputa, joi, cu Djurgardens IF din Suedia, in prima mansa a turului trei preliminar din Conference Leaguei. Aceste locuri pot fi ocupate in exclusivitate de copii. Astfel, clubul Sepsi este obligat sa sisteze vanzarile de bilete pentru meciul de joi. „Observatorul de joc elvetian a considerat ca in minutul 34 al partidei de la Ljubljana, suporterii Sepsi OSK, scandand SZENTGYORGY! SZENTGYORGY! au facut un gest rasist in timp ce conduceau bratele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

