- Administratia Judeteana a Finantelor Publice – Arges recomanda contribuabililor care inca nu s-au inregistrat in SPV sa procedeze la inregistrare cat de curand posibil pentru a nu risca eventualele efecte negative care pot aparea prin nedepunerea unui document intr-un anume termen (prescrierea unui…

- Sebastian Mladen a debutat pe prima scena a fotbalului romanesc in urma cu zece ani, pe 30 iulie 2012, in meciul Concordia Chiajna FC Viitorul 1 1. Unicul gol al meciului cu FC Arges a fost marcat de capitanul echipei constantene, Ionut Larie, aflat la prima reusita din acest sezon. MVP ul victoriei…

- In șapte etape care s-au scurs din play-off, FC Voluntari are 5 infrangeri și 2 victorii, patru dintre ele in tot atatea etape succesive. Ultima, sambata trecuta, in cea de-a 7-a partida, cea cu CS U Craiova, pe care o invinsese, pe teren propriu, in a doua etapa a play-off-ului. Constatam ca mecanismele…

- Alex Dobre (23 de ani), mijlocașul ofensiv roman, a reușit o „dubla” pentru Dijon, in victoria cu 3-1 impotriva lui Niort, intr-un meci din etapa #36 din Ligue 2. Dobre este la a doua „dubla” consecutiva in liga a doua din Franța, dupa ce etapa trecuta a marcat doua goluri in remiza obținuta de Dijon…

- Dinamo a reușit cea mai mare victorie a sezonului, 5-1 cu Academica Clinceni, deși scorul la pauza a fost 0-0. Victoria obținuta azi de elevii lui Dusan Uhrin a reprezinta o performanța importanta pentru „caini” in Liga 1. Dinamo marcheaza cel puțin 5 goluri dupa 9 ani Dinamoviștii au reușit pentru…

- CS Universitatea Craiova va disputa urmatoarele doua meciuri din play-off in fața propriilor fani, Voluntari și FCSB fiind adversarele trupei lui Reghceampf. Oltenii, cu moralul ridicat dupa victoria de la Argeș, scor 4-0, au pus in vanzare biletele pentru „dubla” de la inceputul lunii mai, iar fanii…

- Atacantul formației Universitatea Craiova , Jovan Markovic, a fost foarte bucuros pentru succesul inregistrat la Pitești, 4-0 cu FC Argeș. „A fost un meci greu pana am reușit sa deschidem scorul. Dupa a devenit mai lejer și ne bucuram ca am caștigat. Repriza a doua a fost foarte buna și sper sa continuam…