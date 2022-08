Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi - Rapid 1-2, in etapa #7 din Liga 1. Adrian Mutu, antrenorul giuleștenilor, a analizat victoria care i-a dus echipa pe primul loc in SuperLiga. „Așa cum spuneam la inceput, e vorba de detalii. Trebuia sa așteptam sa ii prindem pe contraatac. Nu am reușit din pacate, dar i-am prins pe combinații.…

- La finalul meciului Rapid – UTA, 1-0, Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, s-a declarat mulțumit de rezultat. ”A fost un meci greu, am jucat contra unei echipe bune. Vreau sa-l felicit pe Ilie și echipa lui. Ma bucur ca am reușit sa caștigam, am avut ocazii sa facem 2-0, 3-0, dar și ei au avut, puteau…

- Rapid Bucuresti s-a impus la limita, scor 1-0, in deplasarea de pe terenul Universitatii Craiova. Formatia antrenata de Adrian Mutu reuseste o noua victorie impotriva unei formatii care a terminat sezonul trecut pe podium.

- Univ. Craiova și Rapid stau fața in fața duminica, de la ora 20:15, in cel mai așteptat meci al etapei a treia din SuperLiga 2022/2023, o partida care va aduce zeci de mii de fani pe "Ion Oblemenco", dar și un prim duel așteptat intre Laszlo Balint și Adrian Mutu, doi dintre cei mai promițatori antrenori…

- Prima etapa a sezonului 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania a debutat vineri, 15 iulie și s-a incheiat luni, 18 iulie. Rezultatele inregistrate: Hermannstadt – Mioveni 3-0 Universitatea Craiova – Sepsi 2-2 FC Argeș – UTA, sambata 2-0 CFR Cluj – Rapid 1-0 Farul – U Craiova 1948 2-1 FCSB…

- ➡Etapa 1: FC Argeș – UTA ➡Etapa 2 Sepsi – FC Arges ➡Etapa 3 FC Arges – Universitatea Cluj ➡Etapa 4 FC Rapid – FC Arges ➡Etapa 5 FC Arges – U Craiova 1948 ➡Etapa 6 CS Mioveni – FC Arges ➡Etapa 7 FC Arges – Chindia Targoviste Citește și Jean Vladoiu, manager general FC […]

- Rapid incearca sa-și aduca un atacant de top pentru care sa nu consume bani mulți. Pe lista se afla doi internaționali romani și Kevin Luckassen, olandezul pe care l-au mai avut Poli Iași, Farul și Sepsi. Giuleștenii au anunțat ca vor sa fie in play-off in sezonul urmator și sa lupte pentru caștigarea…